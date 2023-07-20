Штраф за неявку по повестке в военкомат может вырасти до 50 тысяч рублей

Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафа за неявку по повестке в военкомат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственной думы на заседании комитета по госстроительству и законодательству в четверг, 20 июля, одобрили поправку о существенном увеличении штрафа за неявку гражданина в военкомат без уважительной причины.

Так, согласно предлагаемым изменениям, сумма административного наказания вырастет до 50 тысяч рублей. Сейчас за неявку в военкомат предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей.

Кроме того, поправка предполагает, что если гражданин не сообщит военкомат о своем переезде или смене работы, то ему также грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей. Изменения вносятся в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

Напомним, в апреле этого года Государственная дума РФ одобрила поправку об ограничении права водить автомобиль для уклонистов. Как писал сайт KP.RU, это ограничение будут применять, если призывник спустя 20 дней с момента получения повестки не придет в военкомат.