Мэрия финского Турку отобрала коттедж у генконсульства России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэрия финского горда Турку отменила право на использование коттеджем на острове Какскерра генеральному консульству России, направив соответствующее письмо в дипломатическое учреждение. Об этом сообщила глава города Минна Арве, назвав это правильным решением.

«Верное решение. Турку немедленно прекратит использование так называемого коттеджа в Какскерра, Турку, который использовался сотрудниками Генерального консульства», - написала мэр Турку в своем Twitter, подчеркнув, что соответствующие письмо «будет отправлено незамедлительно».

Ранее Финляндия приняла решение о закрытии генконсульства России в Турку. Как писал сайт KP.RU, глава комитета по международным делам Совфеда РФ Григорий Карасин уже заявил, что подобный шаг от финских властей Финляндии не останется без ответа со стороны Москвы, высказав надежду, что Россия ответит соразмерно.