Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 82 снаряда и сбросили пять гранат с БПЛА Фото: соцсети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по региону 82 снаряда, в том числе сбросили с беспилотников пять гранат.

За 19 июля по селу Журавлевка выпущено 12 снарядов из артиллерии, в селе Наумовка противник сбросил две гранаты с беспилотников. Также минометному обстрелу подверглась окраина хутора Лозовая Рудка, хутор Старый и село Мокрая Орловка. Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.

Тем временем из-за обстрела окраины села Поповка было нарушено электроснабжение в населенном пункте. Жертв среди мирного населения нет. Также за сутки в области было сбито два вражеских беспилотника.

Напомним, несколькими днями ранее украинские войска обстреляли центр Шебекино из реактивных систем залпового огня, в результате чего погибла женщина, а один мужчина получил осколочное ранения.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что киевский режим продолжит терроризировать мирных граждан приграничных регионов, поскольку для украинских нацистов нет никаких моральных преград.