МИД России: США требуют от Зеленского наступать любой ценой Фото: REUTERS

Вашингтон не устраивает ситуация с украинскими войсками, поэтому он требует от президента Украины Владимира Зеленского оправдывать вложенные средства, продолжая наступление любой ценой. Такое заявление в четверг, 20 июля, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ситуация на театре военных действий их явно не устраивает. Теперь от режима Зеленского требуют одного - оправдать вложенные в него средства и любой ценой продолжать самоубийственное контрнаступление», - заявил официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Накануне глава комитета штабов Пентагона Марк Милли заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продлится долго, оно будет сложным и кровопролитным для украинских войск.

Незадолго до этого командующий сухопутными войсками Украины, генерал Александр Сырский сказал, что наступление украинской армии продвигается слишком медленно, заявив также, что быстрых результатов достичь почти невозможно.