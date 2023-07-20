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НовостиОбщество20 июля 2023 8:50

В Кузбассе фонд «Защитники Отечества» помогает ветерану СВО получить современный протез

Его изготовят специалисты Кемеровского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Военнослужащий, получивший инвалидность после осколочного ранения в ногу, обратился за помощью в филиал госфонда «Защитники Отечества» в Кузбассе. Протез, предоставленный Минобороны РФ, позволяет ходить, но не годится для плавания. Занятия в бассейне пациенту рекомендовали врачи в качестве послеоперационной реабилитации. Специальный технологичный протез для плавания ветерану изготовят бесплатно специалисты Кемеровского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия.

«Наша общая задача - помочь бойцам, которые возвращаются из зоны СВО, быстрее адаптироваться к мирной жизни, пройти всестороннюю реабилитацию, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - С каждым работаем индивидуально, ни одна просьба ветерана СВО или семьи погибшего героя не остается без ответа. Мы строим три центра реабилитации, открываем в Кемерове филиал протезного предприятия, чтобы максимально оперативно оказывать помощь нашим героям».