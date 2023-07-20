Украинский солдат рассказал, как копал окопы и неожиданно проснулся в российском плену Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский солдат Евгений Голоднов рассказал Министерству обороны РФ, как оказался в плену. По его словам, он целый день копал окоп, пошел отдыхать по приказу своего командира, а проснулся уже среди российских военных.

По его словам, для того, чтобы копать окопы, украинские командиры взяли по четыре человека с каждого отделения.

«Ни взводный, ни зам взводного, ни командир отделения не поехали ... Новые позиции, целый день копали, к вечеру командир не моего отделения сказал: ложись отдыхать», - уточнил украинский военный.

Голоднов также уточнил, что окоп копал со своим товарищем на двоих. Куда тот делся и куда пропали командиры - он не знает.

«Или отходили они, или убегали, не знаю, то есть меня разбудили уже российские войска», - рассказал пленный.

Напомним, днем ранее, 19 июля, пленный украинский военный по имени Сергей рассказал, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) устраивают самосуд, а также расстрелы солдат. За день до этого, 18 июля, целая группа украинских солдат добровольно сдалась в российский плен на Запорожском направлении. Они вышли на связь на так называемой «гуманитарной» частоте.