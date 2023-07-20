Экс-разведчик США Риттер: ВСУ оставляют тысячи раненых солдат умирать на поле боя

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ оставляют тысячи своих раненых солдат умирать на поле боя Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска оставляют тысячи раненых солдат умирать на поле боя без надежды на спасение.

“Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю, и эти тела не похоронены, не подсчитаны как потери, они просто лежат. 60-80 тысяч украинских солдат пропали без вести”, — отметил разведчик в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.

Риттер уточнил, что киевский режим даже не пытается спасти своих раненых солдат, обрекая их на верную смерть, из-за чего зона боев просто “усеяна” трупами украинцев.

Ранее экс-разведчик также отмечал, что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, из-за чего единственным шансом для Киева стало непосредственное участие сил НАТО в конфликте.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также отмечал падение боевого духа в рядах ВСУ. По его словам, в украинской армии практически не осталось готовых идти в бой против ВС России солдат, а уровень разобщенности и разочарования среди бойцов киевского режима высок, как никогда ранее.