Японский депутат Судзуки назвал эгоизмом поставки США кассетных бомб на Украину Фото: REUTERS

Решение Соединенных Штатов о передаче Украине кассетных боеприпасов, говорит об их эгоистичной системе ценностей, в которой только их действия считаются правильными. Такое заявление сделал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

— Что бы сказали США, если бы Россия заявила, что будет поставлять кассетные бомбы другим странам? Я вижу очень эгоистичную систему ценностей, в которой все действия и суждения верные, а все, что делает Россия — это плохо, — подчеркнул Судзуки.

Он также подчеркнул, что постоянные поставки оружия и денег Украине ведут только к затягиванию конфликта. При этом депутат считает, что Япония и Индия должны воспользоваться председательством в G7 и G20, чтобы содействовать мирному урегулированию.

Ранее в Совете Федерации РФ заявили, что поставка Киеву кассетных боеприпасов повлечет гуманитарные последствия. Это решение также повлечет эскалацию конфликта, а Россия оставляет за собой право на «жесткий зеркальный ответ».