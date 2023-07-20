Сенатор Карасин про атаки ВСУ в Крыму: Запад превратил Украину в свой полигон Фото: Антон ФОКИН

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отреагировал на регулярные атаки украинских беспилотников на Крым.

Он заявил, что режим в Киеве становится бандитским и ведет террористические вылазки регулярно. Сенатор признал, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали более частыми.

Беседуя с Lenta.ru, сенатор подчеркнул, что Россия будет бороться с террористическими действиями киевского режима, на каждый последует соразмерный ответ.

- Мы уже знаем, что Запад превратил всю Украину в собственный военный полигон, но на этом полигоне много людей, которые проявляют свою инициативу в плане террористической деятельности. Фамилии их известны, - отметил он.

В Совфеде недавно сформирована комиссия, которая будет изучать факты противоправных действий украинских властей, в том числе, в отношении несовершеннолетних.

- Никто не будет забыт, - отметил сенатор.

20 июля беспилотник украинских националистов был направлен на один из населенных пунктов на северо-западе Крыма. Удар ВСУ пришелся по жилым кварталам, повреждено четыре административных здания. Погибла девочка-подросток, сообщает Пятый канал.

Подросток сбежала из дома незадолго до ЧП. Она хотела встретить рассвет с подругой. Об этом телеканалу «360» рассказали знакомые подростка.

- Когда упал беспилотник, она разговаривала по телефону с мамой, - делятся подруги девочки.

Школьница погибла на центральной площади.Сейчас там работают стражи порядка. В ближайших зданиях выбиты окна, в машинах, которые были припаркованы поблизости, повылетали стекла, передает газета Известия.