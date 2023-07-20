МИД Турции: Анкара рассчитывает на восстановление зерновой сделки Фото: Евгений САЗОНОВ

Анкара рассчитывает, что зерновую сделку удастся восстановить и поэтому продолжает контакты со всеми сторонами договора. Такое заявление сделали в Министерстве обороны Турции.

— Мы выступаем за продолжение этого соглашения с его нынешним статусом в формате квартета. Мы продолжаем наши инициативы и усилия в этом направлении, — заявил один из представителей оборонного ведомства.

Он также отметил, что, пока продолжаются попытки по восстановлению черноморской инициативы, будет обеспечена работа Совместного координационного центра в Стамбуле с достаточным количеством сотрудников.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что зерновая сделка потеряла свой смысл, поскольку все требования российской стороны так и не были выполнены. Речь шла о снятии санкций с отечественной агропродукции и удобрений, а также подключении «Россельхозбанка» к SWIFT.