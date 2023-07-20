Французского актера Николя Бедоса обвинили в сексуальном насилии и домогательствах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский актер, звезда фильма «Он и она» Николя Бедос предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии и домогательствах. Об этом написало издание Mediapart.

По данным СМИ, всего актеру вменяется четыре случая сексуального насилия. Так, первый иск был подан женщиной, по словам которой, в начале июня 2023 года Бедос, будучи пьяным, изнасиловал ее.

После этого еще три женщины сообщили, что также были изнасилованы французским актером. Так, одна из них призналась, что подверглась насильственным действиям сексуального характера еще в 1999 году. Так как прошло уже больше 20 лет с момента предполагаемого преступления, ее иск судом к рассмотрению принят не был.

Одна из женщин также рассказала, что на момент совершения насилия была несовершеннолетней.

В настоящее время продолжаются следственные действия в отношении актера. Предполагается, что судебные слушания начнутся в феврале 2024 года.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что две женщины обвинили Кристиана Флаке Лоренца, клавишника германской рок-группы Rammstein, в сексуальном насилии. Прежде такие обвинения выдвигались только в адрес солиста группы Тилля Линдеманна.