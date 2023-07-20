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НовостиОбщество20 июля 2023 10:00

YouTube заблокировал канал писателя Захара Прилепина

На его канале было почти 300 тысяч подписчиков
Роман ПОЛОСИКОВ
YouTube заблокировал канал писателя Захара Прилепина

YouTube заблокировал канал писателя Захара Прилепина

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Видеохостинг YouTube заблокировал канал Захара Прилепина, на котором было почти 300 тысяч подписчиков. Об этом сам писатель рассказал в своем Telegram-канале.

— Мировая жаба съела и мой канал на YouTube, где было без малого 300 тысяч подписчиков и миллионы миллионов просмотров, и тысячи комментариев под каждым «Уроком русского», — подчеркнул Прилепин.

Сейчас же при попытке перехода на канал писателя появляется сообщение о том, что эта страница недоступна. Также Прилепин подчеркнул, что принимает «скотство» платформы, как награду.

Весной 2023 года также стало известно и о блокировке YouTube-канала известных пранкеров Вована и Лексуса. Это произошло после очередного пранка с бывшим министром Великобритании.

Не дремлют и в Роскомнадзоре, поэтому уже более 206 тысяч ресурсов с фейками о специальной военной операции были навсегда заблокированы в России.

Обычно на подобных ресурсах содержалась фейковая информация, дискредитирующая ВС РФ, а также там были призывы к беспорядкам. Работа по выявлению и блокировке подобных сайтов идет каждый день с начала спецоперации.