Песков: живущие в новых регионах иностранцы тоже смогут получить гражданство РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль готов рассмотреть запросы от иностранных граждан, в том числе журналистов, на получение гражданства России, если такие заявления поступят из новых регионов страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее военный корреспондент из Франции Кристель Нэан заявила, что многие западные журналисты, которые освещают события в Донбассе, хотели бы получить российское гражданство.

«Президент сказал, что он будет готов помогать и Кристель, и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России и которые очень долго, еще, собственно, с самого начала войны в 2014 году, рассказывали правду о том, что там происходит», - заявил представитель Кремля в четверг, 20 июля.

Напомним, в мае этого года президент России Владимир Путин упростил выдачу гражданства служившим в российской армии иностранцам.