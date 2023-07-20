Песков: Путин посетит один из регионов 20 июля 2023 года

Путин посетит один из регионов 20 июля 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 июля, посетит один из регионов страны. Однако по понятным причинам конкретное место заранее не называется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня у президента запланирована региональная поездка», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он напомнил, что в настоящее время «по понятным причинам» Кремль не анонсирует поездки главы государства в российские регионы. По словам Пескова, соответствующая информация появится позже.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что 28 июня 2023 года Путин прилетел в Дербент, где провел большое совещание, посвященное развитию туризма в Северо-Кавказском регионе. Тогда сообщалось, что перед приездом главы государства, в городе были значительно усилены меры безопасности. Ряд центральных улиц был перекрыт, на окраинах разместили расчеты противовоздушной обороны. Из разных городов и районов Республики приехали наряды полиции, которые патрулировали улицы.