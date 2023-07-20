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НовостиПолитика20 июля 2023 10:09

Песков: Путин посетит один из регионов 20 июля 2023 года

В Кремле пояснили, что конкретное место не называется «по понятным причинам»
Екатерина КОСОБОКОВА
Путин посетит один из регионов 20 июля 2023 года

Путин посетит один из регионов 20 июля 2023 года

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 июля, посетит один из регионов страны. Однако по понятным причинам конкретное место заранее не называется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня у президента запланирована региональная поездка», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он напомнил, что в настоящее время «по понятным причинам» Кремль не анонсирует поездки главы государства в российские регионы. По словам Пескова, соответствующая информация появится позже.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что 28 июня 2023 года Путин прилетел в Дербент, где провел большое совещание, посвященное развитию туризма в Северо-Кавказском регионе. Тогда сообщалось, что перед приездом главы государства, в городе были значительно усилены меры безопасности. Ряд центральных улиц был перекрыт, на окраинах разместили расчеты противовоздушной обороны. Из разных городов и районов Республики приехали наряды полиции, которые патрулировали улицы.