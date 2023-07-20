Песков: заявление МО о безопасности в Черном море связано с зерновой сделкой

Песков: заявление Минобороны о безопасности в Черном море связано с зерновой сделкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Минобороны РФ воспринимать проход судов по гуманитарному коридору в Черном море как поставку военных грузов связано с прекращением зерновой сделки.

“Это заявление связано с прекращением действия сделки”, — ответил Песков на вопрос журналиста о том, можно ли считать заявление Минобороны РФ ответом на теракт на Крымском мосту.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ заявило, что в связи с выходом России из черноморской инициативы с 20 июля все суда, следующие в украинские порты в Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов и участники конфликта.

17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что зерновая сделка фактически прекращена, а МИД России позже отозвал гарантии безопасности судоходства в Черном море и закрыл гуманитарный коридор, ранее использовавшийся в рамках черноморской инициативы.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский предложил продолжить экспорт украинского зерна без участия России, однако издание Bloomberg заявило, что подобный сценарий противоречит здравому смыслу без гарантий безопасности со стороны Москвы.