«Газпром нефть» впервые заправила судно биотопливом из фритюрного масла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Газпром нефть» впервые в России совершила заправку судна экологичным биотопливом из отработанного фритюрного масла сети ресторанов «Вкусно — и точка». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

— Оператор бункерного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть Марин Бункер» – осуществил первую в России заправку морского транспорта судовым топливом на биокомпонентной основе. Тестовая бункеровка топливом с низким углеродным следом была произведена в порту Санкт-Петербурга, — рассказали в компании.

Отмечается, новое топливо полностью соответствует техническому регламенту и может использоваться в большинстве не только речных, но и морских судов. Первая заправка в Петербурге показала, что новое экологичное топливо полностью соответствует характеристикам нефтепродуктов, а при его использовании снижается углеродный след.

Самого же отработанного масла направляют для дальнейшей переработки свыше 5,5 тысячи тонн ежегодно.

Ранее KP.RU рассказывал, что именно сеть ресторанов «Вкусно — и точка» впервые начала перерабатывать фритюрное масло в России. Помимо этого, на переработку отправляется и картонная упаковка.