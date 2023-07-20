“Нет света в конце тоннеля”: в Европе признали тяжелое положение ВСУ

Глава МИД Люксембурга Ассельборн: Запад не видит света в конце тоннеля в наступлении ВСУ Фото: REUTERS

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что западные союзники Киева не видят “свет в конце тоннеля” в вопросе украинского наступления.

“Это все будет продолжаться… Мы находимся в ситуации, когда мы, честно говоря, не видим свет в конце тоннеля”, — сказал министр перед заседанием глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Также Ассельборн заявил, что у стран Евросоюза якобы нет иного выбора, кроме как продолжать финансирование украинской армии в надежде на то, что киевский режим сможет защититься от ВС России. При этом, подчеркнул министр, главы МИД стран ЕС не должны заниматься вопросами вооружения в обычной ситуации.

Ранее исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов также отмечал, что Евросоюз фактически сливается с блоком НАТО на условиях альянса и уже перестал говорить о своей стратегической автономии.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что новые поставки дальнобойных видов оружия станут очередным доказательством вовлеченности Евросоюза в конфликт на Украине.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу предупреждал, что военная помощь от западных союзников Зеленского не способна повлиять на исход спецоперации и лишь затягивает конфликт.