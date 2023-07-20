Пожар на электроподстанции в Сочи произошел 20 июля 2023 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи разгорелся пожар на трансформаторной электроподстанции. Происшествие случилось между Адлером и Красной Поляной. Об этом «КП-Кубань» стало известно из экстренных служб региона. Причина пожара на данный момент неизвестна.

На данный момент на месте пожара работают 24 человека личного состава пожарно-спасательной бригады и две единицы техники. По предварительной информации площадь пожара сейчас составляет около 80 квадратных метров. Специалисты работают над локализацией возгорания.

Ранее стало известно о пожаре на одном из складов Санкт-Петербурга. Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров, а само предприятие относится к производству полипропилена.