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НовостиПроисшествия20 июля 2023 10:46

Пожар на электроподстанции в Сочи произошел 20 июля 2023

Это произошло между Адлером и Красной Поляной
Роман ПОЛОСИКОВ
Пожар на электроподстанции в Сочи произошел 20 июля 2023

Пожар на электроподстанции в Сочи произошел 20 июля 2023

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи разгорелся пожар на трансформаторной электроподстанции. Происшествие случилось между Адлером и Красной Поляной. Об этом «КП-Кубань» стало известно из экстренных служб региона. Причина пожара на данный момент неизвестна.

На данный момент на месте пожара работают 24 человека личного состава пожарно-спасательной бригады и две единицы техники. По предварительной информации площадь пожара сейчас составляет около 80 квадратных метров. Специалисты работают над локализацией возгорания.

Ранее стало известно о пожаре на одном из складов Санкт-Петербурга. Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров, а само предприятие относится к производству полипропилена.