Временный поверенный в делах Британии в Москве вызван в МИД России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России в четверг, 20 июля, вызвало к себе временного поверенного в делах Великобритании в Москве. Об этом проинформировали РИА Новости.

«Мы хотим мира на Украине», - отметил дипломат на русском языке, отвечая на вопрос о том, зачем его вызвали в МИД РФ.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что 18 апреля 2023 года российский МИД посетила посол Британии в Москве Дебора Броннерт. Дипломат проследовала в здание министерства, а после выхода не дала никаких комментариев журналистам. Тогда послы США, Британии и Канады были вызваны в министерство в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей их дипломатическому статусу.

Напомним, недавно власти Великобритании расширили санкции в отношении девяти россиян транспортными ограничениями. Ограничения коснулись главы ВТБ Андрея Костина и других российских бизнесменов.