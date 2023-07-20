Захарова заявила, что РФ сама приняла решение об участии Лаврова в саммите БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что схема с участием министра иностранных дел в мероприятиях на высшем уровне использовалась ни раз, отметив, что Москва сама приняла решение использовать ее в контексте саммита БРИКС в Йоханнесбурге, который состоится в текущем году.

«Сама страна принимает такое решение … Еще раз хочу подчеркнуть, что подобные схемы присутствия на саммитах и участия были неоднократно и связаны они были с огромным количеством разных причин», - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства, призвав не искать «никаких подводных камней».

Напомним, Россию на саммите будет представлять глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, однако президент России Владимир Путин примет участие в саммите в онлайн-формате. Как сообщалось, российский лидер поучаствует во всех сессиях и переговорах мероприятия.