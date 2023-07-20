Глава МИД ФРГ Бербок заявила о блокировке 32 млн тонн зерна на Украине Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на данный момент на Украине в результате прекращения действия зерновой сделки было заблокировано 32 млн тонн зерна.

«32 миллиона тонн зерна … застряли на Украине», - заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства в четверг, 20 июля, добавив, что «зерно не должны быть использованы в качестве оружия».

Бербок также сообщила, что с самого начала в дополнение к зерновой сделке Европейский союз «также укрепил солидарность в отношении железнодорожных перевозок с Украины».

«Теперь мы будем делать это еще более интенсивно вместе», - заявила министр, прибыв на встречу глав Министерств иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

Напомним, в понедельник, 17 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объявил о прекращении действия всех договоренностей по зерновой сделке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что сделку можно возобновить в том случае, если Запад пересмотрит свое отношение к исполнению обязательств.