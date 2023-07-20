Бюджетных мест в НИУ МИЭТ по техническим специальностям стало больше

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) предлагает абитуриентам все больше бюджетных мест по техническим специальностям. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, их количество в НИУ МИЭТ за последние пять лет увеличилось на 23 процента.

«Например, в 2023 году под обучение на 18 таких направлениях для бакалавриата было выделено 837 мест и 429 – для поступающих в магистратуру», - отметил заммэра.

По его словам, чаще будущих студентов интересуют IT-профиль и инженерные специальности. Больше всего бюджетных мест создано по направлению «Электроника и наноэлектроника» - 141.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в новом учебном году НИУ МИЭТ будет обучать студентов по новой программе магистратуры «Синхротронное излучение в технологии наноматериалов».

«Это пилотный проект, важность которого обусловлена острой потребностью в специалистах, работающих в области исследования новых материалов, - уточнил глава ведомства. - Сегодня выпускники университета востребованы на отечественных предприятиях электроники».

В этом году дипломы НИУ МИЭТ получили более 1000 молодых специалистов. У некоторым из них есть реальная возможность устроиться на предприятия ОЭЗ Москвы. Например, их ждут компании, работающие на площадке «Алабушево». Она пользуется популярностью среди выпускников вуза, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Последние годы показатель трудоустройства выпускников НИУ МИЭТ держится на уровне 85–87%, - говорит проректор по учебной работе НИУ МИЭТ Александр Балашов. - Такие данные предоставляет Роструд, они публикуются на портале «Работа России».

По его словам, выпускники НИУ МИЭТ в столице в 2022–2023 годах в среднем получают 150 тысяч рублей в месяц. Это на 10 тысяч рублей больше, чем у тех, кто окончил вуз годом ранее.

«В рейтинге учитываются доходы молодых специалистов последних пяти лет выпуска, - добавил проректор. - Сотрудничество с ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет нашим студентам проходить стажировку у лидеров рынка, а лучшим – получать выгодные предложения по трудоустройству еще в период обучения».