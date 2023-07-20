МИД Индии выразил надежду на личное присутствие Путина на саммите G20

В Индии выразили надежду на личное присутствие Путина на саммите глав G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Индии выражает надежду на личное присутствие президента России Владимира Путина на сентябрьском саммите глав стран G20 в Нью-Дели. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи на брифинге.

Представитель МИД Индии сообщил, что приглашение принять участие в саммите были разосланы всем членам G20. Он также напомнил, что саммит предполагает под собой физическое присутствие.

"Мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать лидеров здесь, на нашем саммите лидеров G20, саммите лидеров в Нью-Дели в сентябре", - сказал Ариндам Багчи.

Напомним, саммит глав стран "Большой двадцатки" пройдет с 9 по 10 сентября в столице Индии.

Ранее стало известно, что Путин примет участие в саммите БРИКС в онлайн-формате. Российский лидер поучаствует онлайн во всех сессиях и переговорах мероприятия.