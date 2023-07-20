Гладков: линия газоснабжения повреждена после обстрела ВСУ села Смородино Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Линии газо- и электроснабжения были повреждены при обстрелах со стороны украинских войск села Смородино, расположенного Белгородской области. Такое заявление в четверг, 20 июля, сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, уточнив, что пострадавших нет

«В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и крыши. Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения, а также одно из помещений сельскохозяйственного предприятия», - рассказал глава этого региона в своем Telegram-канале.

Гладков также отметил, что сейчас на месте происшествия находятся аварийные бригады, а также оперативные службы, которые устраняют последствия.

Напомним, в четверг, 20 июля, Гладков также сообщил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области 82 снаряда, в том числе сбросили с беспилотников пять гранат.