WP: ВСУ столкнулись с нехваткой запчастей для ремонта БМП Bradley и другой техники

У ВСУ нет запчастей для починки боевых машин пехоты США Bradley Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой запчастей для ремонта боевых машин пехоты США Bradley, а также другой западной военной техники. Об этом сообщает The Washington Post.

Украинские военные не успевают ремонтировать поврежденные БПМ и используют некоторые Bradley в качестве доноров - они полностью меняют исправные запчасти на неисправные, после чего отправляют американскую технику на ремонт в Польшу.

Помимо Bradley у украинских военных наблюдаются проблемы с ремонтом американской самоходной артиллерийской установки (САУ) М109 Paladin, которая выведена из эксплуатации.

Американская газета утверждает, что с начала спецоперации американцы поставили на Украину порядка 190 БПМ Bradley. По данным издания Insider, Киев потерял около трети американских БМП.

Ранее американское военное издание Military Watch сообщило, что БПМ Bradley стали легкой мишенью для российских военных в зоне СВО благодаря результативной работе авиации, в том числе боевых вертолетов ВКС РФ.