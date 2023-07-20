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НовостиЭкономика20 июля 2023 11:53

Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России

Таким образом они будут действовать, как минимум, до конца января 2024 года
Екатерина КОСОБОКОВА
Евросоюз на полгода продлил экономические санкций против России

Евросоюз на полгода продлил экономические санкций против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Евросоюза (ЕС) продлил еще на полгода действие экономических санкций, введенных в августе 2014 года в отношении России. Соответствующее заявление обнародовано в четверг, 20 июля.

«Совет принял сегодня решение продлить на шесть месяцев - до 31 января 2024 года - запретительные меры против секторов экономики России», - сказано в сообщении совета ЕС.

Напомним, экономические санкции со стороны стран Евросоюза против РФ продлеваются каждые полгода.

В июне стало известно о вступлении в силу 11-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Под новые ограничения попали в том числе 87 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в четверг, 20 июля, продлил до конца 2025 года срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции. Согласно данному документу, правительство РФ ввело запрет на импорт ряда видов мясной и молочной продукции, овощей и фруктов, а также рыбы из Евросоюза, Норвегии, США, Австралии и Канады.