Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России

Евросоюз на полгода продлил экономические санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Евросоюза (ЕС) продлил еще на полгода действие экономических санкций, введенных в августе 2014 года в отношении России. Соответствующее заявление обнародовано в четверг, 20 июля.

«Совет принял сегодня решение продлить на шесть месяцев - до 31 января 2024 года - запретительные меры против секторов экономики России», - сказано в сообщении совета ЕС.

Напомним, экономические санкции со стороны стран Евросоюза против РФ продлеваются каждые полгода.

В июне стало известно о вступлении в силу 11-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Под новые ограничения попали в том числе 87 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в четверг, 20 июля, продлил до конца 2025 года срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции. Согласно данному документу, правительство РФ ввело запрет на импорт ряда видов мясной и молочной продукции, овощей и фруктов, а также рыбы из Евросоюза, Норвегии, США, Австралии и Канады.