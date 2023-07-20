WP: ВСУ начали применять в бою поставленные из США кассетные боеприпасы Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали в бою применять поставленные США кассетные боеприпасы, пишет газета Washington Post, ссылаясь на знакомых с ситуацией неназванных украинских официальных лиц.

«Украина начала запускать предоставленные США кассетные боеприпасы», - передает издание, которое уточняет, что Киев применяет данные боеприпасы на юго-западе страны и может использовать их в районе Артемовска.

Напомним, в начале июля этого года США анонсировали передачу Украине кассетных боеснарядов под якобы письменные гарантии, что Киев не будет их применять на российской территории.

Как писал сайт KP.RU, в Совете Федерации РФ заявили, что поставка Украине кассетных боеприпасов повлечет гуманитарные последствия, а также приведет к эскалации конфликта. В заявлении отмечалось, что Россия оставляет за собой право на «жесткий зеркальный ответ».