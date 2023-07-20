Подросток, зарезавший 11-летнего мальчика в Москве, раскрыл подробности убийства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 июля в районе Каширского шоссе в Москве обнаружили тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями. Ребенок ушел гулять с другом, но не вернулся домой. Следователи по горячим следам раскрыли убийцу – им оказался его 13-летний друг, который уже дал признательные показания. “КП-Москва” следит за развитием ситуации и приводит новые шокирующие подробности по данному делу.

“По словам подростка, он взял с собой из дома кухонный нож, завернул его в непрозрачный пакет и позвал Антона погулять в Коломенский парк <...> Заранее продумал, что тело будет сброшено в коллектор”, — сообщает MSK.KP.RU со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Также отмечается, что на самом деле ребята были друзьями и дружили давно, однако часто у них случались ссоры. По словам убийцы, он пошел со своим другом “просто погулять”, однако в ходе очередной ссоры перестал себя контролировать и решил убить приятеля.

“Не знаю, что на меня нашло. Но я начал бить Антона ножом…” — рассказал мальчик.

Бывший начальник криминальной милиции одного из районов Москвы Евгений Харламов заявил, что обстоятельства убийства не имеют никакого значения для приговора, поскольку подростку всего 13 лет и его могут лишь поставить на профучет или отправить в спеццентр, где он будет жить в отряде, как в лагере.

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