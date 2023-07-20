Российская система ПВО за сутки перехватила семь снарядов HIMARS Фото: REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили семь снарядов HIMARS, а также уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он рассказал что беспилотники уничтожались в ряде населенных пунктов — Залиман ЛНР, Токаревка Харьковской области, Старомлыновка, Новоандреевка.

Также ранее в Минобороны заявили, что в ночь на 20 июля российские войска продолжили наносить удары возмездия по инфраструктуре Украины. В Одессе и Ильичевске удалось поразить цеха производства и места хранения безэкипажных катеров.

Помимо этого в ведомстве рассказали и об уничтожении объектов топливной инфраструктуры и складов боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе города Николаев. Все поставленные цели были выполнены, а назначенные объекты поражены.