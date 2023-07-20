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НовостиПолитика20 июля 2023 12:02

Российская система ПВО за сутки перехватила семь снарядов HIMARS

Также было уничтожено 32 украинских беспилотника
Роман ПОЛОСИКОВ
Российская система ПВО за сутки перехватила семь снарядов HIMARS

Российская система ПВО за сутки перехватила семь снарядов HIMARS

Фото: REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили семь снарядов HIMARS, а также уничтожили 32 украинских беспилотника. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он рассказал что беспилотники уничтожались в ряде населенных пунктов — Залиман ЛНР, Токаревка Харьковской области, Старомлыновка, Новоандреевка.

Также ранее в Минобороны заявили, что в ночь на 20 июля российские войска продолжили наносить удары возмездия по инфраструктуре Украины. В Одессе и Ильичевске удалось поразить цеха производства и места хранения безэкипажных катеров.

Помимо этого в ведомстве рассказали и об уничтожении объектов топливной инфраструктуры и складов боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе города Николаев. Все поставленные цели были выполнены, а назначенные объекты поражены.