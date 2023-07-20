МИД Венгрии призвал ЕС отчитаться о выделенных Украине десяти миллионах евро

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал ЕС отчитаться о выделенных Украине десяти миллионах евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт ждет отчета о выделенных Евросоюзом миллионах евро на поддержку Украины.

Министр подчеркнул, что на предстоящем совете глав МИД стран Евросоюза ожидается выделение нового пакета финансовой помощи на закупку оружия для Украины в размере 20 миллиардов евро, однако Венгрия по-прежнему настаивает на отчете Брюсселя.

“<...> Венгерская позиция по-прежнему ясна: мы ждем отчета о более чем 10 миллионах евро, направленных Украине ранее”, — написал Сийярто у себя в соцсетях.

С самого начала спецоперации на Украине Венгрия последовательно выступает против антироссийских санкций и поставки оружия Киеву, а в марте 2022 года венгерский парламент на законодательном уровне запретил поставки оружия киевскому режиму с территории страны.

Также ранее Сийярто заявлял, что Будапешт одобрит увеличение Европейского фонда мира только с условием, что эти деньги будут использоваться для решения вопросов нелегальной миграции, а не финансирование украинской армии.

Министр подчеркивал, что Европа скатывается к катастрофе.