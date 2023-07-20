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НовостиВ мире20 июля 2023 12:26

Британия сняла санкции с Олега Тинькова

Ограничения предполагали арест активов и оказание трастовых услуг
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Британия сняла санкции с Олега Тинькова

Британия сняла санкции с Олега Тинькова

Фото: REUTERS

Власти Великобритании сняли санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, сообщает Министерство финансов Соединенного Королевства.

«Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков», – сказано на сайте британского Минфина.

О причинах отмены санкций в отношении предпринимателя не говорится.

Как писал сайт KP.RU, в начале июля Великобритания исключила из санкционного списка бывшего первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса.

В понедельник, 17 июля, власти Великобритании расширили санкции в отношении девяти россиян. Ограничения были ужесточены в отношении главы ВТБ Андрея Костина, генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, бизнесменов Геннадия Тимченко, Виктора Вексельберга, Аркадия Ротенберга, Саида Керимова, Виктора Рашникова и Виктора Медведчука, а также бывшей жены главы «Роснефти» Марины Сечиной.