Британия сняла санкции с Олега Тинькова Фото: REUTERS

Власти Великобритании сняли санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, сообщает Министерство финансов Соединенного Королевства.

«Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков», – сказано на сайте британского Минфина.

О причинах отмены санкций в отношении предпринимателя не говорится.

Как писал сайт KP.RU, в начале июля Великобритания исключила из санкционного списка бывшего первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса.

В понедельник, 17 июля, власти Великобритании расширили санкции в отношении девяти россиян. Ограничения были ужесточены в отношении главы ВТБ Андрея Костина, генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, бизнесменов Геннадия Тимченко, Виктора Вексельберга, Аркадия Ротенберга, Саида Керимова, Виктора Рашникова и Виктора Медведчука, а также бывшей жены главы «Роснефти» Марины Сечиной.