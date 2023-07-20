Франция отказала в статусе беженца получившему повестки в военкомат россиянину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) отказал в предоставлении статуса беженца российскому гражданину, получившему повестки в военкомат.

В постановлении суда отмечается, что прошение 28-летнего Магомедрасула Юсупова было отклонено.

Юсупов уехал из России в апреле 2019 года, назвав причиной своего отъезда «повторяющееся насилие» со стороны своего отца. По его словам, позже он дважды получал повестку от военкомата в рамках частичной мобилизации, которая была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября прошлого года.

Как передает телеканал Cnews, данные повестки стали поводом для молодого человека просить политического убежища во Франции.

Французское бюро по защите прав беженцев (Ofpra) ранее уже отклонило запрос россиянина, заявив о «сомнении в подлинности представленных повесток», а также указав на то, что «риски отправки заинтересованного лица в армию малы» из-за окончания частичной мобилизации в России.