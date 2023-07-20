Мэрилин Мэнсон отказался платить штраф за плевок в оператора на концерте

Мэрилин Мэнсон отказался признать вину за плевок женщине в камеру во время концерта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский эпатажный музыкант Мэрилин Мэнсон отказался признавать себя виновным в то, что плюнул в камеру оператора Сьюзан Фаунтин и высморкался ей в руки во время концерта.

Издание Associated Press отмечает, что речь идет о случае на шоу Мэнсона в Нью-Гэмпшире в 2019 году. При этом спустя два года адвокат шоумена заявил, что потерпевшая сама согласилась подвергнуть себя “контакту с потом, слюной и мокротой в тесном помещении”.

Прокуратура также настаивает на невиновности артиста, поскольку подобные ситуации часто случаются во время концертов в закрытых помещениях. Однако издание “Звук Медиа” отмечает, что Мэнсону все же предъявят обвинения за то, что он высморкался в руку Фаунтин. За это артисту грозит штраф до 1200 долларов и до 20 часов принудительных работ.

Напомним, Мэнсон нередко становится фигурантом различных скандалов из-за своих выступлений. В феврале 2023 года шок-рокер получил новый иск – его фанатка обвинила Мэнсона в серийных изнасилованиях на концертах. Также артиста нередко обвиняли его же бывшие девушки в издевательствах, подавлении воли и склонении к приему наркотиков.