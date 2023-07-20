НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» – партнер благотворительного забега «Достигая цели!»

Ежегодно в первые выходные августа в России отмечается День железнодорожника. Традиционно в этот день в крупнейших городах России проводятся спортивно-музыкальные праздники для железнодорожников и членов их семей, в рамках которых проходит благотворительный забег «Достигая цели».

В Москве праздничные мероприятия состоятся 6 августа на территории стадиона «РЖД Арена». Помимо развлекательной программы для работников железнодорожной отрасли, москвичей и гостей города состоится забег спортсменов-любителей на три дистанции: детская на 500 м, 1520 м и 5 км. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» выступает официальным партнером мероприятия.

Регистрация на забег открыта на сайте rzdrun.ru. Для участия необходимо выбрать одну из дистанций и внести регистрационный взнос.

Забег «Достигая цели!» проводится в пользу Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Линия жизни». Все средства от участия в забеге передаются в фонд.