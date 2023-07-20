Роман Костомаров опубликовал видео с трогательным обращением к поклонникам

Фигурист признался, что адаптация к новой жизни проходит сложно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фигурист, чемпион Олимпиады в Турине в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео с трогательным обращением, в котором признался, что адаптация к новой жизни после нескольких ампутаций проходит сложно.

Видеозапись спортсмен опубликовал вместе со своей женой Оксаной Домниной в социальной сети TenChat.

«Ну, что же, вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это совсем непросто. Иногда хочется все вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно. Что поделать, в такие условия мы поставлены сегодня», - заявляет фигурист.

Тем не менее Костомаров отмечает, что собирается двигаться дальше, «бороться и не сдаваться». Как он отмечает, благодаря супруге ему удается справляться даже с такими трудностями.

Знаменитый фигурист только несколько недель назад выписался из больницы, где провел 175 дней. Напомним, Костомаров попал в больницу с пневмонией в январе 2023 года, а позже ему стало гораздо хуже и его перевели в медикаментозную кому. После этого спортсмену провели несколько операций по ампутации. Как признавался тренер Александр Жулин, врачи давали 2% шансов на выживание.