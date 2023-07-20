Серебряные медали вновь будут вручать в российских школах

Госдума России одобрила поправку о возвращение серебряных медалей в школы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственной думы России в четверг, 20 июля, одобрили поправку, согласно которой в школы вернут серебряные медали. Соответствующие изменения предусматриваются в законопроекте о трудовом воспитании.

Согласно поправке, серебряную медаль будут вручать тем выпускникам, которые имеют в аттестате не больше двух итоговых оценок «хорошо», а остальные «отлично».

О возвращении серебряных медалей ранее рассказывал министр просвещения России Сергей Кравцов. В мае он пояснял, что их вновь будут вручать со следующего учебного года.

Закон, отменяющий вручение серебряных медалей, был принят в 2014 году. В то же время субъекты РФ имеют право на региональном уровне устанавливать различные виды поощрений учащихся.

В четверг, 20 июля, Госдума РФ в ходе пленарного заседания также проголосовала за принятие поправки о переименовании предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» в «Основы безопасности и защиты Родины».