Россия ввела уведомительный порядок передвижения британских дипломатов по РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ввела уведомительный порядок передвижения по территории страны сотрудников дипломатических миссий Великобритании, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«Британская сторона была информирована о решении в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны», – сказано на сайте ведомства.

Как уточнили в министерстве, ограничения предусматривают необходимость уведомления как минимум за пять рабочих дней о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения. В таком документе должна содержаться информация о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения и маршруте поездки, объяснили в МИД.

В ведомстве также отметили, что заявили временному поверенному в делах Великобритании в России о недопустимости поддержки Лондоном терактов, осуществляемых киевским режимом.

Как писал сайт KP.RU, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве следует приостановить дипломатические отношения с Лондоном или понизить их.