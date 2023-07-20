BI: Украина терпит разгром из-за неспособности вести сложный общевойсковой бой Фото: REUTERS

Профессор лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за перекладывание ответственности на НАТО.

Военный называет причиной неудач ВСУ на поле боя слабую помощь альянса, однако Гади считает причиной провала Киева неспособность украинской армии проводить сложные и масштабные общевойсковые операции.

“Без комплексного общевойскового боя наступающие украинские силы становятся уязвимыми для российских ПТРК, артиллерии и так далее. <…> Дело не только в технике. Мы не видим системного подхода к прорыву российской оборонительной системы”, — приводит слова эксперта издание Business Insider.

Гади подчеркнул, что общевойсковой бой это сложная концепция, требующая от множества подразделений хорошей координации и слаженности, однако украинские войска не демонстрируют подобных качеств и возможные поставки новых видов оружия не помогут ВСУ переломить ход конфликта.

Напомним, бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак также отмечал, что ВСУ несут тяжелые потери из-за недостаточной подготовки и плохо продуманного плана наступления.

Газета Le Monde также сообщала, что во время подготовки украинских подразделений во Франции бойцы ВСУ “шокировали” военных инструкторов НАТО отсутствием слаженности и низкой подготовкой.

Тем временем издание Washington Post отмечает, что западные союзники Киева из-за отсутствия успехов на поле боя уже начинают сомневаться в способности украинской армии добиться поставленных целей в ходе текущего наступления.