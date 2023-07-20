Премьер-министр Ирака ас-Судани потребовал от посла Швеции покинуть страну

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани объявил о высылке посла Швеции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Ирака приняло решение выслать посла Швеции Джессики Свардстрем в Багдаде, а также отозвать временного поверенного в делах арабской республики в Стокгольме. С таким заявлением выступил иракский премьер-министр Мухаммед Шиа Ас-Судани, слова которого приводит агентство INA.

Ирак решил выслать шведского посла из страны в связи с тем, что власти Швеции "неоднократно разрешали сжигать священный Коран, высказывать оскорбления в адрес исламских святынь и давали согласие на сожжение государственного флага Ирака".

Иракский премьер ас-Судани также распорядился, чтобы временный поверенный в делах исламской республики в Стокгольме вернулся на родину.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 июля сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Это связано с тем, что полиция Швеции одобрила минимум три акции с осквернением религиозных книг, включая Коран.