Венгрия выступила против выделения ЕС 20 миллиардов евро для Украины

Венгрия выступила против выделения 20 миллиардов евро Украине со стороны ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия не поддерживает решение Европейского союза выделить Украине 20 миллиардов евро на военную поддержку. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая перед журналистами.

Сийярто сообщил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил в течение следующих четырех лет профинансировать поставки вооружения Украине на сумму 20 миллиардов евро.

"Это означало бы, что Венгрии надо выплатить 200 миллионов евро в то время, как Украина держит в списке "международных спонсоров конфликта" крупнейший венгерский банк, где открыты счета у трех миллионов венгров", - сказал глава МИД Венгрии.

Он также подчеркнул, что Венгрия отказывается финансировать киевский режим, пока венгерская банковская группа OTP Bank Group находится в украинском списке.

Ранее венгерский министр призвал ЕС отчитаться о выделенных Украине десяти миллионах евро.