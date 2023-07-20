«Спустя пять дней нашли в реке»: На Алтае завершены поиски пропавшего мальчика

На Алтае нашли мертвым 13-летнего мальчика, которого искали пять суток Фото: Олег ЗОЛОТО

В Алтайском крае нашли тело 13-летнего мальчика из Бийска, который пропал пять суток назад. Подростка обнаружили в реке, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найден, погиб. Отряд приносит соболезнования родным и близким. Спасибо всем неравнодушным жителям города Бийск, кто принимал участие в поисках», – приводит сообщение отряда «КП – Барнаул».

Как отметила в беседе с РИА Новости старший помощник руководителя Следственного управления СК по Алтайскому краю по региону Людмила Рязанцева, о причинах смерти подростка говорить рано, поскольку необходимые экспертизы еще не проведены.