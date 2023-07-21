В Ростовской области уже более 46 000 абитуриентов подали заявление на поступление в ДГТУ

Фото: пресс-служба ДГТУ

Более 46 000 заявлений о поступлении направлено в Донской государственный технический университет Ростовской области. Из них от иностранцев было принято 250 заявлений из 39 стран мира.

Наиболее востребованными стали направления информационной безопасности, сервиса и туризма, экономики и управления, средств массовой информации и психологии.

– Для тех, кто планирует поступать только по результатам ЕГЭ, прием документов завершается 25 июля. Сейчас мы готовимся к публикации конкурсных списков 27 июля, информацию о поступлении абитуриенты уже могут отслеживать в личном кабинете или на сайте вуза в разделе «Приёмная кампания», – комментирует ответственный секретарь приемной комиссии университета Степан Буряков. – Зачисление будет осуществляться при наличии оригинала документа об образовании.

По сообщению вуза, подлинники документов подали 9185 человек. Они-то и будут зачислены в университет в первую очередь, при условии соответствия необходимым критериям. Пока конкурс на бюджет составляет около 5 человек на место.