Глава Крыма Аксенов сообщил о возобновлении движения по трассе "Таврида"

Сергей Аксенов сообщил о возобновлении движения по трассе "Таврида" Фото: соцсети

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по трассе “Таврида”, ранее перекрытое из-за пожара, возобновлено.

“Движение по трассе «Таврида» в Кировском районе возобновлено”, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, 19 июля из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма перекрыли участок трассы “Таврида” со 118-го по 130-й километр. Власти региона решили в целях обеспечения безопасности перенаправить транспортный поток через Старый Крым и Первомайское.

Также из-за пожара было принято решение временно эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов, находящихся рядом с полигоном в Кировском районе.