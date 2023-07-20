Исландия уведомила РФ о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа 2023 Фото: REUTERS

Временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханессон официально проинформировал министерство иностранных дел России о том, что деятельность посольства страны в Москве будет приостановлена. Информацию об этом подтвердили в МИД РФ.

«Временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханнессон уведомил МИД России о приостановке с 1 августа деятельности посольства Исландии в Москве», - цитируют министерство РИА Новости.

В МИД уточнили, что свои функции Ханнессон продолжит исполнять из столицы Исландии Рейкьявика.

О том, что с 1 августа 2023 года Исландия приостанавливает работу своего посольства в Москве, стало известно в июне этого года. Помимо этого, представители страны обратились к России с требованием ограничить работу российского посольства в Рейкьявике и понизить уровень дипломатического представительства.

Сайт KP.RU также писал о том, что в апреле 2022 года посольство Нидерландов в Москве и генконсульство королевства в Санкт-Петербурге решили приостановить часть своей деятельности.