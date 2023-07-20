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НовостиПроисшествия20 июля 2023 15:07

Прокурор просит суд отправить Навального на 20 лет в колонию

Гособвинитель попросил назначить ему срок с отбыванием в колонии строгого режима
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Алексей Навальный. Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

Алексей Навальный. Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

Государственный обвинитель просит суд приговорить Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) к 20 годам заключения за создание и финансирование экстремистского сообщества.

Как сообщила ТАСС адвокат блогера Ольга Михайлова, прокурор потребовал признать Навального виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности и публичных призывах к ней. Гособвинитель попросил назначить ему срок с отбыванием в колонии строгого режима.

Кроме того, прокурор потребовал признать виновным в создании экстремистского сообщества бывшего технического директора YouTube-канала Навального Даниэля Холодного. Для него у суда запрошено 10 лет заключения в колонии строгого режима.

Напомним, ранее Алексей Навальный сообщал о том, что из дела об экстремизме в отношении него выделено новое дело по статье о терроризме. Незадолго до этого суд принял решение признать его виновным по новому делу о мошенничестве.