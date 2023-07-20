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НовостиАвто20 июля 2023 15:14

АвтоВАЗ отзывает в России почти 80 тысяч автомобилей Lada

Росстандарт отзывает почти 80 тыс. машин Lada для установки системы ЭРА-ГЛОНАСС
Дарья ЧИПУРНАЯ
В России отзывают почти 80 тыс. автомобилей Lada

В России отзывают почти 80 тыс. автомобилей Lada

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росстандарт на своем официальном сайте объявил о добровольном отзыве почти 80 тысяч автомобилей Lada, у которых отсутствует блок управления системой оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

На добровольной основе российская автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" забрала 79 548 автомобилей Lada Granta, Legend и Travel. На этих машинах будет установлена система ЭРА-ГЛОНАСС.

Все работы будут проведены бесплатно, владельцам авто не нужно будет платить за установку системы экстренного оповещения.

Ранее KP.RU писал, что "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS). А в следующем 2024 году, как ожидается, будет представлена новая версия Lada Granta. Модель будет сконструирована на доработанной глобальной платформе CMF-B, созданной французским концерном Renault.