Express: иностранный наемник ВСУ назвал бои с российской армией настоящим адом Фото: Александр КОЦ

Наемник ВСУ, названный британским изданием Express "одним из самых опасных снайперов планеты", заявил, что украинская армия находится в очень тяжелом положении из-за плотности минных заграждений и мощных укреплений ВС России.

“Если ты на линии соприкосновения, то есть буквально лицом к лицу с русскими солдатами, это настоящий ад”, — сказал снайпер в интервью изданию.

Наемник подчеркнул, что российские войска не зря активно минировали подходы в районах ожидаемого наступления ВСУ, поскольку украинской армии нужно очень много разной техники и оборудования для преодоления этой преграды.

При этом, по его словам, многие украинские бойцы уже разочарованы огромными потерями своих товарищей, которых длительная подготовка к наступлению не спаса от шальной пули или осколка.

Напомним, недавно издание Daily Beast заявило, что американские наемники, принимавшие участие в боях на стороне ВСУ, были шокированы обстановкой на линии соприкосновения и заявляли, что конфликт на Украине гораздо страшнее, чем в Ираке или Афганистане.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в рядах ВСУ уже почти не осталось солдат, готовых идти в бой против русской армии, поскольку украинские боевики начинают признавать невозможность прорыва линии обороны ВС РФ.