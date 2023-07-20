Путин прибыл в Мурманск 20 июля 2023 года

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Мурманск в четверг, 20 июля 2023 года.

Правительственный спецборт Ту-204-300, вылетевший из аэровокзала "Внуково", приземлился в аэропорту "Мурманск", передает "КП-Мурманск".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что в графике Путина ожидается региональная поездка, однако пресс-секретарь президента не стал раскрывать деталей.

Отметим, что для Путина это первая региональная поездка начиная с конца июня 2023 года. Тогда российский лидер посетил Дагестан. Последний раз Путин был в Мурманске в 2014 году.