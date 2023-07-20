Нижегородская область – регион-лидер по обучению в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

«Обучение персонала принципам бережливого производства повышает квалификацию сотрудников и позволяет им претендовать на более высокую должность и заработную плату. Соответственно, чем больше на наших предприятиях подготовленных кадров, тем выше общий уровень производственной культуры региона», – заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, комментируя итоги реализации проекта «Производительность труда».

Замгубернатора рассказал, что благодаря нацпроекту «Производительность труда» в Нижегородской области уже почти 4,2 тысячи человек освоили систему 5S, разбор производственных процессов на составляющие, картирование, стандартизацию и принципы быстрой переналадки оборудования. По количеству обученных сотрудников Нижегородская область занимает первое место в стране.

Одна из задач нацпроекта «Производительность труда» – овладение всеми сотрудниками предприятий участников программы навыками внедрения и использования бережливых технологий.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов пояснил, что изначально внедрением инструментов бережливого производства на предприятиях-участниках нацпроекта занимаются специалисты федерального или регионального центров компетенций.

«Но для того, чтобы предприятия продолжали эффективно использовать инструменты нацпроекта после окончания работы экспертов, ведется подготовка внутренних тренеров. В их задачи входит обучение всего коллектива основам, деталям и инструментам бережливого производства. Также внутренние тренеры помогают налаживать коммуникацию между подразделениями компаний и проводят аудит рабочего процесса. На сегодняшний день в Нижегородской области уже подготовлено 107 внутренних тренеров», - добавил Максим Черкасов.

ВАЖНО

Национальный проект «Производительность труда» призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. Программа стартовала в Нижегородской области четыре года назад. Сейчас в ней участвует 231 нижегородская организация. Среди них - автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.

Реализацию нацпроекта в Нижегородской области курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональный центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта. Их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.