Экс-разведчик Риттер: Россия полностью ликвидирует военный плацдарм ВСУ в Одессе

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в ближайшее время российские войска полностью ликвидируют военные базы ВСУ в Одессе, чтобы нейтрализовать угрозу для Крыма.

“Россия сделает так, чтобы Одесса больше не использовалась в качестве платформы для атак на ее территорию. <…> Город превратился в стартовую площадку для таких ударов”, — отметил разведчик в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Риттер подчеркнул, что на вооружении российской армии есть эффективные средства для устранения данной угрозы, которыми ВС РФ полностью ликвидирует военный потенциал ВСУ в Черном море.

Напомним, в ночь на 17 июня киевский режим совершил очередной теракт на Крымском мосту, в результате которого был поврежден один из пролетов дорожного части моста и погибла молодая семья из Белгородской области.

Позже МИД России отметил, что украинская армия для этой атаки использовала гуманитарный коридор из Одессы, предназначенный для вывоза зерна в рамках черноморской инициативы, а Владимир Путин предупредил, что Россия должным образом ответит за убийство ни в чем не повинных граждан.

На следующий день российские войска стали наносить групповые удары высокоточным оружием по военным объектам на территории Одессы, которые использовались для подготовки и проведения этого теракта.

В свою очередь спикер ВВС Украины Юрий Игнат признал, что украинские системы ПВО оказались бессильны против российских ракет в этих ударах возмездия.